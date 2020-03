“¿Puedo seguir teniendo sexo si hay síntomas de coronavirus, hay prácticas más seguras que otras?”

Parece que nunca estoy satisfecho, que siempre estoy en busca de otra chica que me llame más. Este problema es muy recurrente, dado que aunque haya tenido relaciones muy largas, durante estas siempre he estado deseando a muchas más, incluso pensando en otras durante nuestros encuentros sexuales.

CONSULTA Mi novio y yo estamos ahora en una relación a distancia. Intentamos vernos cada mes para no apagar la llama; sin embargo, llevamos ya cuatro veces en las que no hacemos el amor.

He querido hacerle sexo oral pero me es imposible. ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Es más, cuando va al gimnasio suda demasiado todo el cuerpo y su vulva todavía más. Espero su ayuda e instrucciones.

CONSULTA Cuando tenemos sexo, a mi pareja le sale un olor no muy agradable, es como algo ácido. Ella me dice que eso lo ha tenido desde siempre y es un olor como un fuerte sudor.

Me haré la prueba en cuanto pueda pero quiero saber si puedo seguir teniendo sexo y si hay prácticas más seguras que otras. Le agradezco toda la información que me pueda dar.

You May Also Like