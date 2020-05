¿Puedo negarme a ir a trabajar si la empresa no pone medidas contra la covid-19?

Si no se recibe respuesta por parte de la empresa, no cumpliendo por tanto la misma con su responsabilidad de proteger a sus trabajadores y trabajadoras, puede presentar denuncia a la autoridad laboral.

Este caso en el que no se respetan las normas de seguridad, prevención e higiene , sería un claro ejemplo de riesgo para la salud , aunque habría que determinar el grado de ese riesgo, ya que no es lo mismo trabajar en contacto con unos pocos compañeros que estar de cara al público o compartiendo zonas comunes con una gran cantidad de trabajadores.

En primer lugar, hay que recalcar que la situación de crisis sanitaria, con la consecuente declaración del estado de alarma, no se ha dado nunca anteriormente, por lo que es difícil determinar el procedimiento a seguir por parte de los trabajadores que no vean cumplidas estas medidas de seguridad en sus puestos de trabajo.

You May Also Like