“Puedo entender que sea una excepción”

Tras dejar claro que se trata de su criterio personal , no el del Gobierno, ni tampoco el del Ministerio de Sanidad, Simón ha opinado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los principales responsables sanitarios tendrían que haberse vacunado también al inicio de la campaña. Él mismo, ha explicado, se vacunó el miércoles pasado y no cuando se vacunó el personal esencial sanitario.

You May Also Like