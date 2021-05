¿Puedo contagiar o contagiarme si estoy vacunado contra el coronavirus?

Por tanto, “las vacunas se han probado en ensayos clínicos para medir la protección frente a la enfermedad con síntomas”, pero no se conoce aún “si la vacunación impide que las personas se infecten y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras”, sostienen desde el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, n o significa que impida el contagio, aunque no se desarrollen síntomas . Así, las vacunas pueden generar dos tipos de inmunidad: efectiva y esterilizante. La primera previene la enfermedad grave, pero no que un patógeno entre en nuestro organismo. La segunda sí impide este contagio.

