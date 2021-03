¿Puedo beber agua antes de un análisis de sangre?

Por último, es recomendable llevar ropa cómoda y no hacer ejercicio físico el día anterior, además de no consumir alcohol ni tabaco.

En primer lugar, en cuanto al ayuno, se recomienda no ingerir alimentos en las 8 horas previas a la extracción y la cena del día anterior debe ser ligera. Esta norma tiene excepciones, por ejemplo, cuando se va a hacer un hemograma, prueba que no requiere de ayuno.

Una de las recomendaciones que más dudas produce es el hecho de si se puede o no beber agua antes de realizarse el análisis de sangre. Aunque muchas personas piensan que no, esto no es del todo cierto.

