puedes probarlo 30 días y, si no te convence, ¡te devuelven el dinero!

No obstante, aún hay muchos que, si bien es cierto que sueñan con las bondades de tener un altavoz inteligente en casa, no tienen muy claro cuál de los modelos disponibles de Echo es el que más le conviene (¿tercera generación, Studio o Show?). Conscientes de ello, desde Amazon han decidido echar una mano a todos los indecisos, dejándoles probar el dispositivo que elijan durante 30 días y sin compromiso. Es decir, que, si no te convence, puedes devolverlo y recuperar el dinero. ¿Te animas a probar el de cuarta generación y descubrir, con todas las facilidades, si es lo que esperabas?

