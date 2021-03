puedes llevártelo a casa por menos de 20 euros

Por mucho que nos hayamos acostumbrado por una rutina facial de belleza completa en la que no falte una limpieza diaria con un cepillo de silicona, lo que no debe faltar en nuestro neceser es una buena crema que tenga la formulación que necesita nuestra piel . Para empezar, debemos distinguir si la dermis es seca, grasa o mixta, porque de ello debe depende el producto escogido y que los resultados sean más eficaces. Después, podemos apostar por una loción todo en uno que combata el envejecimiento prematuro, de brillo a la piel y ofrezca varios tratamientos o, por el contrario, centrarnos en una que t enga una acción única, pero muy eficaz.

