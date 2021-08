“Puedes esperar de todo de tito Floren”

“A mi me huele que si Mbappé se va, Nasser (Al-Khelaifi, presidente del PSG) no le va a dejar irse si no tiene atado a alguien. Nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que va a haber estrellas en la liga francesa”, opinó Piqué.

Gerard Piqué no podía faltar en la retransmisión del Reims – PSG en el twitch de Ibai Llanos . No en vano, él ha comprado los derechos de retransmisión de la Ligue 1 para las próximas tres temporadas aprovechando la llegada de su buen amigo Leo Messi al PSG .

