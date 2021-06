¿Puedes cancelar un Bizum si lo has enviado a un número equivocado?

Otra alternativa que existe es la posibilidad de recibir una solicitud de pago que no nos corresponde. Si tus amigos tienen la ‘cara’ de reclamarte una comida a la que no hayas asistido, Bizum te ofrece la opción de rechazar el pago , aparte de que cuenta con un proceso de siete días para aceptar o denegar la solicitud.

En cambio, si has recibido un Bizum que no nos corresponde por parte una persona conocida o desconocida, las soluciones planteadas con muy parecidas. Puedes devolver el dinero a aquella persona con otra transferencia o contacta con el banco correspondiente para que ellos realicen la devolución.

Algunas veces el sistema táctil de la pantalla de nuestro móvil nos puede pasar factura, un pequeño desliz puede originarios un grave problema dependiendo del asunto que tengamos entre manos. Si alguna vez has realizado un Bizum por error a otra persona y no sabes cómo recuperar ese dinero, sigue leyendo la noticia para resolver dicho problema.

