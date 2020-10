¿pueden subirme las comisiones o cambiarme las condiciones?

Si no estás conforme con las condiciones propuestas por la entidad, “no podrás cerrarla mientras mantengas el producto vinculado”. Así, en estas situaciones el banco no podrá cobrar comisiones “superiores a las vigentes en el momento de la solicitud de cancelación de la cuenta”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que no pueden subir las comisiones de una cuenta vinculada , “siempre que se use exclusivamente para la finalidad para la que fue abierta”.

