¿pueden seguir jugando los ciudadanos de Reino Unido?

Las citadas fuentes recalcan que la residencia fiscal del agraciado, con independencia de su nacionalidad, determinará si la retención se practica a cuenta del IRPF para los residentes, o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) para los no residentes, cuya tributación final vendrá determinada por los posibles convenios para evitar la doble imposición celebrados entre ambos Estados.

No obstante, precisan que, si bien la nacionalidad es indiferente, la residencia fiscal puede determinar distinto régimen tributario del agraciado. Estas reglas, a priori, no se alteran por el ‘brexit’ puesto que vienen determinadas por las leyes tributarias y el Convenio para evitar la doble imposición celebrado entre ambos Estados. De este modo, aclaran que un británico puede ser residente fiscal en España y tributar como cualquier español con residencia fiscal en España.

