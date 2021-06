¿Pueden las variantes del SARS-CoV-2 apagar la ‘luz al final del túnel’?

¿Cuál será el final de esta historia de las variantes? Es muy difícil predecirlo. El consenso de los científicos coincide que proteger a la población con las vacunas, no relajar las medidas preventivas demasiado rápido y empezar a trabajar en dosis de refuerzos permitirá que no se apague la “luz al final del túnel”.

Hasta el momento, las vacunas basadas en mRNA, como la de Pfizer, mantienen una adecuada efectividad contras todas estas variantes. Otras vacunas también protegen, pero su nivel de protección no es tan alto. Sin embargo, ¿qué ocurriría si surge una variante para la cual las vacunas no confieren suficiente protección? Con la tecnología actual, es posible reformular la vacuna rápidamente para que induzca, en la persona vacunada, la producción de anticuerpos específicos contra estas variantes. Sin embargo, en este caso sería necesario realizar algunos estudios para avalar la seguridad y eficacia de estas nuevas vacunas, antes de utilizarlas ampliamente. Es también posible que una dosis de refuerzo de las vacunas originales (es decir, una tercera dosis) ayude a aumentar la protección contras estas variantes. Esto último se está investigando activamente y sería una solución relativamente rápida.

¿Cómo puede evitarse el surgimiento de estas variantes? Lo más importante que podemos hacer es disminuir la transmisión del virus. Si no hay muchos virus circulando, las probabilidades de que surja una variante disminuyen. ¿Cómo se logra disminuir la transmisión? En primer lugar, es necesario vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y con las vacunas más efectivas que se puedan obtener. En algunos países donde se han utilizado vacunas cuya efectividad es menor, no se ha tenido tanto éxito controlando la pandemia y evitando el surgimiento de estas variantes. Por supuesto, las medidas no farmacológicas, como el uso de la mascarilla, mejorar la ventilación de lugares cerrados y el distanciamiento social, son importantes también.

