¿Pueden cobrarme el agua del grifo en un restaurante? ¿Y por los hielos?

A pesar de que los anuncios de regulación del agua en la hostelería se suceden desde hace años y la UE dispone desde hace dos de una legislación al respecto que favorece el agua corriente gratuita, en España no termina de concretarse una norma nacional.

La alegalidad campa a sus anchas y los consumidores siguen preguntándose cuestiones tan básicas como si pueden exigir agua del grifo gratis en bares y restaurantes, si estos pueden negársela, si los precios desorbitados por el agua mineral están dentro de la legalidad o si procede que te cobren incluso por el hielo de las bebidas, como también ocurre. Aclaramos todas estas dudas.

Diferencias territoriales en España

Terraza en plena Calle de Lavapiés. Jorge Paris

Al igual que te encuentras los cubiertos y la servilleta en la mesa cuando te sientas en un restaurante, en muchos lugares del mundo te sirven por norma un vaso de agua al llegar y, por supuesto, no te cobran por él. En España te puede ocurrir en Andalucía, Baleares, Castilla y León o Navarra, donde el vaso de agua es obligatorio, pero no en otros sitios que presumen de la calidad de su agua del grifo, como Madrid. Poca gente pedirá agua del grifo en zonas donde no tiene buen sabor, como en Barcelona o en Canarias, pero que en la capital se prefiera el agua mineral a la que sale por el grifo no atiende a ninguna circunstancia lógica, puesto que es excelente.

El agua es un derecho humano según la ONU, pero no en la práctica

El agua es un derecho humano, dice la ONU, pero en la práctica no es cierto. El desconocimiento impera entre los consumidores, y la verdad es que, salvo en estas cuatro comunidades autónomas, los establecimientos de restauración españoles no están obligados a proporcionar agua del grifo gratis de primeras. Es más, hay locales que te negarán el agua corriente aunque deban proporcionártela y te emplazarán a pedirla mineral envasada, mientras que en otros te pondrán trabas con poco sustento como que no disponen de jarras, solo de vasos, y como seas muy de beber agua te pasarás la comida buscando al camarero para pedirle más.

La picaresca del agua envasada

El agua envasada, por su parte, ya forma parte de la picaresca y se vende en algunos locales bastante más cara de lo que costaría cualquier refresco. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los populares restaurantes Gino’s, donde te facilitan solo vasos de agua del grifo, no jarras, pero si quieres agua mineral te la traerán en botella de cristal de medio litro al desorbitado precio de 3,90 euros. Es decir, si quieres agua embotellada, deberás tener en cuenta que un par de botellas te saldrán por casi 8 euros.

Agua a precio de vino en algunos restaurantes

Copa de vino GOBIERNO DE NAVARRA

Y es que el clásico de que te den un buen palo con esos entrantes imprevistos o con los postres comienza a ser sustituido en muchos lugares por el precio desmedido del agua, que alcanza proporciones escandalosas en el caso de restaurantes prestigiosos como el Four Seasons de Madrid de Dani García, donde su agua Numen SG se vende casi a precio de vino: una botella de medio litro sale por 6 euros. “Más que abusivo, ese precio es excesivo, pero no se puede considerar ilegal porque los precios son libres, igual que te pueden cobrar por un plato de pasta 80 euros”, señala Rubén Sánchez, de Facua.