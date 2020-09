¿puede una persona ser positiva pero no infectiva?

¿En qué consiste esta prueba? Se basa en tomar una muestra biológica para detectar un fragmento del material genético de un patógeno, que “en el caso del coronavirus es una molécula de ARN”, explicaba la investigadora del área de virología del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, Inmaculada Casas . Si tras realizar el análisis se detecta ARN de este virus, el resultado es positivo, mientras que si no localiza este material genético, la persona no estaría infectada.

You May Also Like