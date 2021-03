puede suponer un sobrecoste anual de 200 euros

“De hecho hay una reactivación económica importante, sobre todo en Asia, y en menor medida en Europa y Estados Unidos. España, que siempre es más vulnerable, todavía registra cifras de caídas cercanas al 30%, pero en el resto del mundo ese descenso no es tan acusado, se acerca ya al 10%”, explica Antonio Turel. El problema, señala, vendrá después de esa recuperación, con la caída de la producción. “Porque si la producción cae y la demanda sube, llegará un momento en el que no se sostenga”, concluye.

Para 2025, “la AIE nos avisa que la producción de petróleo podría caer a la mitad, y esto va a tener consecuencias devastadoras”, augura Turón, poniendo como ejemplo el gran problema de desabastecimiento de diésel que se viene experimentando desde hace años. El escenario, según dice, es “muy malo, porque no hay alternativas”. El experto asegura que, “aunque lo ideal es que sí que lo hubiera”, no hay ninguna fuente de energía equiparable al petróleo y su versatilidad, y que se deberán de concentrar muchos esfuerzos en tratar de encontrar una fuente de energía que sostenga el modelo económico erigido en torno al sector.

Turiel aclara que “lo que ahora mismo nosotros llamamos petróleo, no es todo la misma sustancia”. Según explica, debido a la escasez, en el proceso de refinado de combustible a partir de hidrocarburos líquidos se mezclan diversos productos que no son tan fáciles de procesar, por lo que “los costes de refinado han crecido en los últimos años”, porque “el petróleo de toda la vida se está acabando”, constata. La consecuencia de todo esto, por tanto, es que el precio de la gasolina sea mayor que en las últimas décadas, algo inevitable e “inherente a la situación en la que estamos”, asegura.

Los precios actuales del petróleo, no obstante, todavía no han llegado a alcanzar el precio máximo del año pasado. Pero ¿llegará esta tendencia creciente a superar las cifras de principios de 2020? “Es difícil de pronosticar”, asevera Izverniceanu, indicando que “el precio depende de muchas variables”. Todo depende de cómo avance la vacunación de los distintos países, de las variantes del virus que se han ido registrando, de la saturación del sistema sanitario o del impulso de la economía.

You May Also Like