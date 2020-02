puede ser de hasta 24 días

La muestra se realizó sobre 1.099 pacientes con infección de coronavirus diagnosticada hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China, con una media de edad de 47 años y de los cuales el 41,9% eran mujeres. Entre los pacientes —el 26% no había viajado a Wuhan, epicentro de la epidemia, o estado en contacto con gente de allí recientemente—, el periodo medio de incubación del virus fue de tres días y no de 5,2 , como se había concluido en anteriores investigaciones, aunque los casos estudiados indican alguna incubación de hasta 24 días.

