Y como nada es porque sí, la vida nos sorprende una y otra vez. Nunca imaginé que en esta etapa de mi vida, estaría al frente de la defensa de intereses de personas involucradas en colisiones de tránsito. De todas las prácticas que pude desarrollar, está jamás fue considerada, pero tal vez era la manera en que la vida me conectaría con mi esencia y me ordenaba: escribir sobre esta asignación pendiente. Y desde el momento en que recibí la primera tarea de atención a colisiones de tránsito, surgió la imperiosa idea de narrar “Puede ser cualquiera”.

La noticia del accidente salió publicada en un diario, que no me permití ver ni leer por respeto a él.

Por argucias del destino, sin tener vínculo familiar con él, pude ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Al entrar a esa helada sala, atravesando dos puertas móviles, vi a mi amigo tendido en una cama, “dormido”, con cables en su pecho conectados a una máquina, toqué su mano izquierda, estaba tibia y noté un tímido movimiento, pero según los médicos “involuntario”. Supe en ese momento, que por lo fuerte del impacto, su cabeza golpeó con una estructura de metal y a su cerebro no llegó suficiente oxígeno. Por otro lado, el rescate demoró y fue complicada su extracción del auto. Justo entendí que aquellas máquinas que desplegaban un acompasado ruido le daban el soporte vital. Vi heridas, pero más que las heridas visibles en su cuerpo estaban las heridas internas, las que no se veían, las que le arrebataron la juventud y su vida impidiéndole cumplir sueños e ilusiones.

