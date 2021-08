Mikel Landa mostró su frustración en varias comparecencias ante los medios durante la jornada de descanso, en la que aprovechó para reflexionar sobre su falta de preparación para afrontar esta Vuelta a España y la mala racha del ciclismo español.





Tras una semana complicada que terminó con la pérdida de cuatro minutos y el adiós de sus opciones en la general, el ciclista del Bahrain-Victorious repasó las condiciones a las que llegó a esta competición: “Veía difícil poder disputar la clasificación general después de la caída del Giro de Italia. Luego me empecé a encontrar mejor, en la Vuelta a Burgos incluso gané, pero la preparación no ha sido la mejor para afrontar una Vuelta”.

El alavés no ocultó su decepción respecto a su participación en esta vuelta: “A veces se junta la mala suerte, a veces oportunidades que no aprovechas, un poco de todo” y descartó cualquier tipo de opción a la sorpresa: ” A día de hoy lo veo imposible. No creo me dejen escapar tan fácil. Pienso más en un triunfo parcial”.

Más allá de la autocrítica en una actuación en la que asume que no ha salido bien las cosas, Landa aprovechó para enviar un mensaje sobre el presente del ciclismo nacional: “Hemos gozado de unos años muy buenos y hemos disfrutado. Puede que hayamos dejado de lado a la base y ahora paguemos las consecuencias”.

Lo cierto es que, a pesar de las alegrías que se esperan de algunos jóvenes como Juan Ayuso o Carlos Rodríguez, la mala racha del ciclismo nacional se mantiene en grandes competiciones como el Tour de Francia, o la misma Vuelta a España, donde un español no conoce la victoria desde 2020.

Tras la primera semana de la Vuelta a España, Primoz Roglic se ha vuelto a presentar como el máximo rival a batir, algo que promete ser complicado después de que el esloveno calificara la segunda semana como la “más manejable”. En cuanto a las opciones del ciclismo español, Enric Mas se mantiene como la esperanza de la clasificación para asaltar el maillot rojo.