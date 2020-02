¿Puede ‘Parásitos’ cambiar el cine?

Pacheco ve el triunfo de Parásitos , no solo en los Óscar sino en otros tantos relevantes festivales de cine como el de Cannes, la esperanza que comience a cambiar la forma en que el público panameño consume cine y se quiera aproximar no solo a otras producciones más allá de las estadounidenses.

“En el istmo más del 95% del cine en taquilla proviene de Hollywood, y lo mismo ocurre en todo Latinoamérica con más del 90%. Creo que el hito que ha creado Parásitos puede lograr que las salas de cine permeen y que el cine se empiece a abrir un poco más, con el objetivo no solo de ganar premios sino lograr que en cada país se abra un poco más de taquilla a sus propias producciones o a filmes de otros países que no solo sea Hollywood”.

Que una producción cinematográfica surcoreana se haya llevado el premio Óscar a mejor película del año 2020 trasciende más allá de la sorpresa y elogios. Parásitos , del director surcoreano Bong Joon Ho , no solo llevó a su país la primera estatuilla dorada (al final obtuvo cuatro: mejor película, mejor director, mejor película extranjera, y mejor guión original) sino que ha sido el primer filme de habla no inglesa en alzarse con el máximo premio entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood a lo largo de sus 92 años. Pero lo trascendente de este logro es que se puede traducir en aires de cambio para la industria del cine, no solo norteamericana, sino global.

