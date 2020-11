¿Puede el coronavirus sobrevivir a una vacuna efectiva?

No obstante, si el virus se vuelve endémico, se podría manejar la infección, aunque no es seguro: “Esa es una posibilidad, pero todavía tenemos muchas incertidumbres, como la cuestión de la inmunidad y las reinfecciones y el hecho de si las reinfecciones serán cada vez menos severas “, explica Shaman.

“Tenemos brotes en comunidades y el virus del sarampión sigue latente pero no tiene la capacidad de transmisión sostenida y no es un virus endémico”, explica Shaman.

