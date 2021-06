¿Puede devolver un artículo comprado online? ¿Qué plazo tengo? ¿Y si lo he comprado en la tienda física?

Por tanto, subrayan desde Consumoteca, no existe la obligación de los comercios físicos de admitir devoluciones. Si esta tienda no acepta devoluciones, no hay un plazo de días para descambiar un producto.

No obstante, hay excepciones: por ejemplo, la música, los videojuegos, el software… que cuando quitas el precinto ya no puedes devolverlo porque hay riesgo de piratería. Igual ocurre con los alimentos y otros productos de rápida caducidad así como, por ejemplo, en los artículos personalizados.

