Puebla y Tigres intercambian burlas en redes sociales

La Franja no se guardó nada y posteó una fotografía de un molesto Ricardo Ferretti siendo llevado por el carro de asistencias al banco visitante; “ El Nuevo Fierrari en el Cuauhtémoc . Creo que no le gustó”, se lee en el tuit. El Tuca no puede desplazarse con normalidad debido a un problema en la cadera que requiere intervención quirúrgica .

