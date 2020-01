Publio de Gracia, sobre la listas de paraísos fiscales: ‘Tenemos que cumplir, no lamentarnos’

“En el caso de la DGI, cuando se requiere esta documentación, la entidad la solicita a los agentes residentes, pero estos no la entregan, porque de alguna forma la actual legislación se los permite, lo que hace ver que Panamá es un país que no cumple con el intercambio de información”, explicó De Gracia.

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció en un comunicado que, “en la práctica, cuando se pide información sobre el beneficiario final y los registros contables de un ciudadano extranjero que es sujeto a una investigación fiscal en su país de origen, lamentablemente no se está cumpliendo”.

