Publican un cómic sobre el inventor Isaac Peral coincidiendo con la botadura del submarino que llevará su nombre

Isaac Peral fue un gran emprendedor que además de inventar el submarino eléctrico, puso en marcha empresas y se encargó de la electrificación de ciudades como Zaragoza y parte de Madrid . “La que fuera su fábrica es hoy el campus de Google en Madrid”, ha recordado Tascón. Esta faceta de Peral no tuvo mucho recorrido porque murió muy joven . No obstante, las patentes de sus baterías, que eran su especialidad, fueron compradas por Tudor.

