Publican decreto que permite la apertura de nuevas actividades económicas a partir del 1 de febrero

Mientras que la cuarentena total de los fines de semana se mantiene, desde el viernes a las 9:00 p.m., hasta las 4:00 a.m., del lunes. Mientras que el toque de queda de lunes a viernes continúa en horario de 9:00 p.m., a 4:00 a.m., tal como lo establece el Decreto Ejecutivo No.62 de 13 de enero de 2021.

