Publican decreto que oficializa la cuarentena total los domingos en varias regiones del país

Es oficial. A partir del 27 de junio comenzará la cuarentena total los días domingos en varias regiones del país, como una medida para frenar la aceleración de los casos de Covid-19 en Panamá.

Este viernes, 25 de junio, fue publicado en Gaceta Oficial el decreto del Ministerio de Salud (Minsa) que adopta estas medidas sanitarias.

En el distrito de Colón, provincia de Colón, la cuarentena comenzará desde este domingo. Y el toque de queda durante el resto de los días será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.. El resto de la provincia tendrá toque de queda diario de 12:00 a.m. a 4:00 a.m..

También habrá cuarentena total en Chitré, provincia de Herrera, desde los sábados a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m. En el resto de los distritos, el toque de queda será de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., con excepción de los distritos de San María, Las Minas, Ocú y Los Pozos, donde el toque de queda será de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

El Minsa también oficializó la cuarentena total desde este domingo en los distritos de Las Tablas, Macaracas y Los Santos, en la provincia de Los Santos, desde los sábados a las 10:00 p.m. a las 4:00 a.m. El resto es provincias el toque de queda será de lunes a domingo desde 10:00 p.m. a 4:00 a.m., exceptuando los distritos de Pocrí y Pedasí donde el toque de queda será de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

En tanto, los distritos de Santiago, Atalaya, La Mesa y Soná continuarán con la cuarentena total los días domingos.