Publicación sobre restaurante Salvaje | La Prensa Panamá

Además, hemos recibido una serie de consultas de la periodista Ereida Prieto que nada tienen que ver con nuestra operación o el caso en mención, más bien se leen como conjeturas forzadas, a las que respondo que: “No comparto personalmente (Jaime Ventura C.) cargos directivos en sociedades con los ministros en mención. Lo cierto es que tenemos una relación de amistad y miembros de mi familia han compartido transacciones en años anteriores a que ocuparan cargos estatales. Estas transacciones no guardan ninguna relación con el Restaurante Salvaje o Casa Lola”

4. Sobre la falsedad plasmada que sugiere uso de influencias para hacernos de beneficios, nada se puede alejar más de la verdad. VENTURA & ASOCIADOS ARQUITECTOS no ha ejecutado ningún contrato con la actual administración gubernamental. Además, somos una empresa de trayectoria nacional e internacional, constituida legalmente, por lo que nada nos impide participar en procesos de licitación, tanto públicos como privados, es nuestro derecho constitucional. El único sector en donde no podríamos licitar sería en los sistemas de transporte Metro de Panamá y Metrobus, ello, por mi cargo como miembro de la Junta Directiva de Mi Bus, y aclaro que jamás lo hemos hecho.

