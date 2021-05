PSOE, Podemos y sus socios tumban la propuesta del PP de bajar impuestos a las eléctricas para abaratar la luz

Estas energías baratas, no obstante, no suelen cubrir toda la demanda de España para un día. Y la parte que falta debe completarse con electricidad generada a partir de gas, que es más cara tanto por el precio del propio gas como por los derechos de emisión de productos contaminantes que deben pagar las eléctricas. El problema del mercado es que el precio que marca esta luz cara de producir es el que termina definiendo el precio de todo el mix que tienen que pagar los consumidores finales en la factura, aunque la electricidad generada a partir del gas solo represente el 1% del total.

En el actual mercado, los precios de la luz para cada hora se fijan con un día de antelación, y el operador cubre el total de la demanda adquiriendo la electricidad a las eléctricas, comenzando por la oferta más barata. La luz menos costosa es la producida a través de renovables, centrales nucleares o hidroeléctricas , dado que esas energías son más baratas que el gas y, además, no tienen que pagar derechos de emisión de gases contaminantes porque no los emiten.

Mucho más tajante fue el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, que denunció que el PP plantea “bajarles los impuestos a las grandes empresas para que paguemos a escote” . Matute hizo un repaso por la privatización, años atrás, de empresas como Endesa o Iberdrola, y recordó los millonarios beneficios que las empresas eléctricas obtuvieron el año pasado. “Existen otras alternativas, por ejemplo que no les bajemos los impuestos a las eléctricas, sino que se los subamos, no por castigo, sino porque si se han beneficiado de manera evidente durante la Covid, parece razonable que aporten más”, apuntó el diputado.

