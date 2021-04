PSG tumba al invencible Bayern, Chelsea pone un pie en semis de Champions

El París Saint-Germain dio el primer paso para cobrarse la venganza de la pasada final de Champions al ganar 3-2 al Bayern Múnich, este miércoles en la ida de cuartos, con el Chelsea poniendo un pie en semifinales al vencer 2-0 al Oporto.

Dos años y 19 partidos hacía que el vigente campeón europeo, el Bayern Múnich, no perdía en la gran competición continental.

En Múnich, bajo una fuerte nevada sorprendente en abril, el partido fue una locura. El Bayern Múnich desplegó el guión habitual; dominio, contundencia y riesgo, un escenario que interpretó a la perfección el PSG, aplicado en defensa pese a sus carencias, letal a la contra y con un Keylor Navas milagroso, sobre todo en el tramo inicial.

El arquero de las tres Champions con el Real Madrid (2016-2018) voló para despejar un remate de Leon Goretzka en el 19 y a continuación desvió una volea potentísima de Benjamin Pavard.

Entre tanto, el PSG se puso 2-0 por delante gracias a Kylian Mbappé (minuto 3) y Marquinhos (28), ambos asistidos por un Neymar que recuperó su mejor nivel tras varias semanas de baja por lesión.

Igualó el Bayern con dos tantos calcados, logrados de cabeza por el antiguo parisino Eric Choupo-Mouting (37) y Thomas Muller (60).

Otra vez a la contra, el dúo estelar del PSG selló el triunfo. Neymar encontró a Mbappé, que continuó su exhibición desde que comenzó la hora de la verdad en Champions. Tras marcarle cuatro goles al Barcelona en octavos (4-1 y 1-1), esta vez selló un doblete en el Allianz Arena.

El prodigio del fútbol francés recibió al espacio, tuvo la sangre fría para encontrar el hueco ante Jerome Boateng y fusiló por el palo corto a Neuer.

“Es una gran actuación colectiva antes de todo, yo me he beneficiado del trabajo colectivo. Me gustan estos partidos, no siempre me han sonreído, pero me gusta ser decisivo”, dijo Mbappé.

Los locales finalizaron el partido con 31 tiros -10 de ellos en los primeros 20 minutos-, mientras que el PSG tuvo seis y aprovechó tres.

“Podemos hablar de los goles encajados, pero nuestro juegos es marcar, si ganamos 5-3 o 6-3 no es la misma historia. Ahora tenemos que remontar está claro”, señaló Muller.

En Sevilla, donde se han deslocalizado los dos partidos de esta eliminatoria por las restricciones de viaje entre Portugal y Reino Unido, el Chelsea puso un pie en semifinales al batir 2-0 al Oporto, que ejerció de local.

Los londinenses vencieron con goles de Mason Mount (32), después de recibir un gran pase de Jorginho, y Benjamin Chilwell (85), tras un error defensivo de los portugueses.

Los ‘Blues’ no alcanzan las semifinales de la máxima competición europea de clubes desde 2014.

Después de la inesperada derrota el pasado fin de semana en Stamford Bridge contra el West Bromwich Albion (5-2), la primera de los ‘Blues’ bajo el mando de Thomas Tuchel, el Chelsea reaccionó y pese a que no fue brillante en su juego, sí se mostró efectivo ante el arco contrario.

Poco después de la media hora de juego, el internacional italiano nacido en Brasil Jorginho, rompió la defensa portuguesa con un pase a Mason Mount que el joven internacional inglés, de 22 años, convirtió en el primer gol del partido de un disparo cruzado (32).

A cinco minutos para el final, los ‘Blues’ aprovecharon un error defensivo del Oporto para ampliar su ventaja y dejar la eliminatoria casi decidida: el mexicano Jesús Corona no controló bien una pelota en la zona defensiva local y Chilwell se plantó solo ante Agustín Marchesín para batir al argentino (85).

Los partidos de vuelta de ambas eliminatorias se jugarán el próximo martes.





