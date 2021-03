PSG no se fía por el 4-1 y saldrá a atacar al Barcelona

“Para nosotros no ha cambiado nada, el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo”, comentó Navas. “En ningún momento nos hemos sentido tremendamente superiores, los partidos hay que jugarlos. La mentalidad no tiene que cambiar”.

“Para tener una mínima oportunidad de remontar, hay que hacer un partido redondo y tener mucha efectividad”, dijo Koeman. “Hay que salir fuertes, crear ocasiones, jugar a nuestro juego. Pero que no nos podamos decir tras el partido que no hemos dado el máximo. Eso sería lo peor”.

“No hay pasado más allá del 20 de enero, cuando llegué, no hay historia atrás”, dijo el argentino Pochettino, quien tomó las riendas tras el despido de Thomas Tuchel. “Nuestras experiencias son a partir de que llegamos. No tengo ningún condicionamiento ni emoción pasada”.

