PSG arrasa a Montpellier y aumenta ventaja

AP • 1 Feb 2020 – 05:51 PM

PARÍS (AP) — El campeón defensor Paris Saint-Germain disfrutó de una tarde agradable contra un deficiente Montpellier, imponiéndose el sábado con un contundente 5-0 para extender su ventaja en la cima de la liga francesa.

Montpellier, que sorprendentemente privó al PSG del título en 2012, fue inoperante y apático en su visita al Parque de los Príncipes y sufrió la derrota más abultada en lo que va de la temporada.

Tras conceder un gol tempranero, la suerte del cuadro visitante quedó sellada a los 18 minutos cuando su arquero fue expulsado por una mano fuera del área. Montpellier terminó con nueve jugadores debido a la expulsión de Joris Chotard a los 88 minutos tras una aparatosa falta sobre Presnel Kimpembe.

Pablo Sarabia anotó un tanto y dio una asistencia en una victoria que dejó al PSG con una ventaja de 13 puntos de distancia sobre su escolta inmediato Marsella, que el domingo visita al Burdeos.

El centrocampista español puso a los locales al frente a los ocho minutos y luego asistió al argentino Ángel Di María para el segundo tanto a los 41. Un autogol de Daniel Congre puso 3-0 poco antes del descanso. El PSG mantuvo el control del juego en la segunda parte, con Kylian Mbappé y Layvin Kurzawa completando la goleada.

Después de un tributo al fallecido Kobe Bryant en la pantalla gigantes, el PSG se adelantó en una jugada armada por Neymar y Di María. El atacante brasileño, con un peinado mohicano de color rosa, tiró una pared con su compañero argentino. Neymar no pudo superar la marca de Congre, pero Sarabia recuperó el balón cerca del área y lo clavó al fondo con un disparo combeado para su décimo gol de la temporada.

El resto fue trámite para el PSG, aunque la nota discordante fue la reacción negativa de Mbappé por ser sustituido a los 69 minutos. El astro francés se ensartó en una discusión con el técnico Thomas Tuchel antes de sentarse en el banco de suplentes.

Tuchel señaló después que sólo hay un jefe en el PSG y que debió recordarle a Mbappé que no se trata de un partido de tenis, sino un juego colectivo.

“No es una imagen positiva”, dijo Tuchel. “Se abren las puertas a debates sobre cuestiones que nos pueden distraer. No me enojo, pero me pongo triste porque esto no es necesario. Pero seguirá así. Yo seré el que decida los cambios. Esto no es tenis, es fútbol”.

MÓNACO PIERDE

Con nueve hombres tras 32 minutos, el Mónaco se derrumbó en la última media hora y perdió 3-1 en su visita al Nimes y dejó escapar la oportunidad de acercarse a los puestos europeos.

En otros resultados: Estrasburgo 1, Lille 2; Angers 1, Reims 4; Dijon 3, Brest 0; Amiens 0, Tolosa 0.