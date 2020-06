¿PS5 o Xbox Series X? Un repaso a sus aspectos clave para ver cuál pinta mejor

En el terreno de las consolas, como en el fútbol y en los cómics, late la cuestión de los ‘bandos’. Sony o Microsoft (o Nintendo). Siempre ha ocurrido, y la circunstancia se refleja intensificada en un 2020 que recibirá en su recta final la nueva generación de dispositivos. Afirmar cuál es mejor, si la PS5 o la Xbox Series X, basándose en el diseño y las especificaciones y sin ser aún realidad resulta muy prematuro, sobre todo si por ejemplo no han trascendido sus respectivos precios.

No obstante, mientras llega el ansiado momento de probarlas, pueden repasarse algunos de sus aspectos clave (sin entrar en detalles complejos), y a partir de ellos, que luego el gamer tome partido previo.

La revelación sorpresa de anoche, que como resulta lógico ha puesto el foco en la PlayStation 5, ha apaciguado la sensación de que, en contraste con la estrategia ‘más abierta’ y directa de Microsoft, la compañía japonesa informaba ‘por fascículos’.

Diseño

Sony primero incidió en la arquitectura interna (marzo), luego en el DualSense (abril) y ayer ofreció un acercamiento, sustentado en tráileres y secuencias cinemáticas, a sus videojuegos, sesión de streaming en cuyo cierre desveló, cuando ya nadie lo esperaba, el gran misterio acerca de su apariencia, lo que dejó absorto a más de uno.

En cambio, el diseño de la Xbox Series X se conoce desde el pasado diciembre, y en febrero y en marzo Microsoft ahondó en las explicaciones.

Ambas remiten a lo futurista, matiz quizá más acentuado en el caso de la elegante PS5, cautivadora por sus formas y la conjunción del blanco, el negro y el azul. No han faltado los comentarios irónicos y los memes como ocurrió antes con su rival, que recordaba a una contundente torre de PC, peculiaridad con la que el aficionado ya se ha familiarizado.

Las dos consolas se disponen en vertical, como así figuran en la mayoría de imágenes oficiales, si bien se ha comentado que pueden colocarse en posición horizontal sin inconveniente alguno.

El debate acerca de la potencia

Uno de los debates reside en la que tiene mayor potencia, tema que, desde la perspectiva de Sony, (así lo indicó Mike Cerny) puede ser engañoso. Al margen de que en el veredicto final intervengan otros factores, el procesador gráfico de la PS5 ofrece una potencia de 10,25 teraflops frente a los 12 prometidos por Xbox Series X.

A nivel interno, las dos tienen elementos comunes y similares, ya que se rigen por un corazón AMD con las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2. También coinciden en que se fundamentan en la unidad de almacenamiento SSD, de 825 GB en el caso de Sony (ancho de banda de lectura de 5.5 GB/s) y de 1 TB en el de Microsoft (2.4 GB/s). La segunda avanzó que la capacidad podrá ampliarse mediante una tarjeta de expansión que implicará 1 TB adicional. Sony tendrá asimismo sus extraíbles, aunque no hay más detalles.

Versiones

Se espera que la Xbox Series X cuente con una hermana pequeña más asequible (¿Lockhart? ¿Xbox Series S?). En el sorpresivo colofón del acto dedicado al futuro de los videojuegos, Sony expuso que la PS5 vendrá en dos versiones: el modelo estándar (con lector de discos) y la Digital Edition, que como su nombre expresa prescinde del formato físico.

Los videojuegos

Con la retrocompatibilidad contemplada por ambas partes (Microsoft alude a sus cuatro generaciones y Sony se centra en el legado de la PS4), una de las claves de la ‘lucha’ estará por supuesto en el catálogo de videojuegos.

En el repertorio de la japonesa la mirada se detiene en Spider-Man. Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank. Rift Apart, Oddworld Soulstorm, NBA 2K21, Resident Evil Village (VIII), Horizon. Forbidden West, Demon´s Souls, Hitman III y una versión remozada del GTA V.

En paralelo, en la lista de Xbox Series X aparecen Assassin´s Creed. Valhalla Rising, The Medium, Dirt 5, Scorn, The Ascent, Scarlet Nexus, Yakuza. Like a Dragon, Chorus y Second Extinction.