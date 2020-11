Pruebas mal evaluadas y segundas oportunidades

“Del contenido de la sentencia se puede concluir que al ponderar la prueba en examen se tomó en cuenta aspectos poco sustanciales….. no se logra extrar con claridad cómo es que para el tribunal de juicio, el testimonio pierde credibilidad en atención a detalles no esenciales…”, explican las magistradas Arosemena y Pitty sobre la forma como los responsables de aquel nefasto fallo decidieron descalificar los testimonios de Ismael Pitti, Júbilo Grell, Erasmo Pinilla y Mauro Zúñiga, así como los mensajes privados rescatados del equipo que no tuvieron tiempo de desaparecer, a pesar de que esos mensajes fueron reconocidos en el juicio por sus dueños.

A pesar de todos estos antecedentes y de las abundantes pruebas -documentales y testimoniales- aportadas durante el proceso, los jueces Tejada, Caballero y Vergara decidieron que no había evidencia que ligara lo sucedido con el expresidente Ricardo Martinelli. Afortunadamente, dos valientes y sabidas magistradas han abierto la puerta a un nuevo proceso, dejando en evidencia el mal trabajo hecho por los citados jueces, no sabemos si por ignorancia o algo más turbio.

Con la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones y el nuevo juicio que debe realizarse, es prudente recordar algunas cosillas que hacen parte de la historia. No olvidemos que debido a la fuga de cables diplomáticos que el mundo entero conoció gracias a la red creada por Julian Assange, tenemos la mejor descripción del expresidente de parte de la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Bárbara Stephenson: “Tiene una rendencia al acoso y al chantaje que si bien lo había llevado al estrellato en el mundo de los supermercados… es poco propio de un estadista”.

