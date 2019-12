Prueban con éxito un nuevo posible fármaco para tratar el lupus, una enfermedad autoinmune sin cura

Una investigación de la Universidad de Monash, en Australia, y publicada en la revista New England Journal of Medicine (NEJM), ha descubierto un nuevo fármaco potencial para tratar el lupus , una enfermedad autoinmune (también conocida como lupus eritematoso sistémicoo LES), que afecta a más de 5 millones en todo el mundo, el 90% mujeres, y para la que no hay cura.

