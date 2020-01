Prueban arroz transgénico | La Prensa Panamá

Aún no existe consenso acerca de si los alimentos genéticamente modificados son dañinos para el ser humano, pero organizaciones como Greenpeace señalan que hasta que no se tenga seguridad al respecto la comercialización o experimentación con ellos debe ser muy limitada.

El estudio se publicó en el American Journal of Clinical Nutrition y algunos de sus autores dicen que no se usó arroz transgénico, mientras otros sí admiten la utilización pero dicen que contaban con la autorización de las autoridades.

