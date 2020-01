Prudencia en el sector empresarial: 41 mil 649 contratos menos en un año

De 620 empleadores sondeados por la consultora estadounidense, un 10% (62) pronostica que hará recortes de personal durante el primer trimestre de 2020. Para el mismo período del año pasado, la decisión de recortes giraba en torno a 43 empleadores. El 75% (465 empleadores) no espera cambios; otro 10% (62 empleadores) esperan incrementar sus planillas; y un 5% (31 empleadores) no sabe aún qué decisión va a tomar.

