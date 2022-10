Proyectos de infraestructuras: Experiencias y desafíos de Panamá, México y Ecuador

Estadísticas de la Secretaría de Movilidad detalla que los tipos de transporte mencionados anteriormente realizan el 78.5% de los viajes de la ciudad. El resto se hace en transporte privado, siendo el automóvil particular el más predominante en el transporte particular. En cuanto al transporte público, la mayor parte de los viajes se realizan en transporte concesionado colectivo de pasajeros o mejor conocidos como microbuses (44.55%) seguido de los taxis (11%) y el metro (5%).

