Proyecto que endurece penas a conductores pasa a segundo debate

“Si las bebidas alcohólicas o las drogas ilícitas me causan una afectación en mis sentidos y soy consciente que es así, pero de todas maneras conduzco, entonces no puede pensarse que es un accidente, no es igual a que se te ponche el neumático y ocasiones un accidente y que en ambos casos hayan víctimas fatales”, ha explicado Carles en reiteradas ocasiones en diferentes entrevistas.

You May Also Like