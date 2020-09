Proyecto que endurece penas a conductores en estado de embriaguez pasa a segundo debate

Díaz lamentó que todavía haya gente que no haya tomado conciencia sobre los efectos de manejar bajo los efectos del alcohol, lo que causa duelo y tristeza para muchas familias. “Nadie lo puede sentir hasta que no lo pasa (…) cuando uno pierde a un familiar también se somete a un sistema corrupto donde la justicia es selectiva”, afirmó.

You May Also Like