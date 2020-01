Proyecto podría terminar abuso en la venta de diferentes cortes de carne

Por su parte, Maximino Díaz, miembro de la Asociación de Agroexportadores , señaló que el consumidor que no conoce de carne, compra lo que le den y si no se vuelve a clasificar los cortes de carne, los consumidores seguirán pagando por lo que les quieran vender.

Los productores sostienen que actualmente la mayor parte de la industria compra ganado vivo y no en canal , lo que no los beneficiaría.

La reciente norma aprobada por el Consejo de Gabinete para facilitar la comercialización de la carne bovina con la tipificación de canales podría beneficiar a los consumidores , quienes no tienen certeza de la calidad de la carne que compran, sin embargo, los productores no se muestran muy convencidos de la medida.

You May Also Like