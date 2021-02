Proyecto para construir casas en Tierras Altas sufre revés

La construcción de un proyecto habitacional en Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, para las familias afectadas por los huracanes ETA e IOTA sufre un revés, ya que se ha confirmado por parte de Mi Ambiente que estos terrenos se encuentran dentro del área protegida del Parque Nacional Volcán Barú.

Durante una visita que realizará el Ministro de Mi Ambiente, Milcíades Concepción, la tarde de este viernes, a los terrenos donde se tenía previsto construir el proyecto habitacional que beneficiaría a 100 familias, se determinó a través de estudios correspondientes que los mismos se ubican dentro de esta área protegida en la provincia de Chiriquí.

“El Ministerio de Ambiente, no otorgará ningún permiso a ninguna actividad, de ningún área protegida del país, no sólo aquí en el Parque Nacional Volcán Barú, las normas hay que cumplirlas, si la norma, impide un desarrollo habitacional, no daremos la autorización, Mi Ambiente, no ha autorizado ningún proyecto habitacional en el área protegida del Volcán Barú, nosotros no vamos a otorgar permiso, el mismo ordenamiento jurídico del parque lo prohíbe, y ese lugar donde estaban interesados en la construcción de estas viviendas no está permitido por el plan del manejo del Parque Nacional Volcán Barú”, expresó el ministro Concepción.

El ministro añadió, que los terrenos tienen título de propiedad, y que el dueño le había ofrecido los terrenos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero el Miviot no sabía que era un área protegida, pero que la regulación indica que los titulos de propiedad en áreas protegidas no pueden ser vendidos a terceros, a menos que el propietario se los ofrezca a Mi Ambiente como primera opción de compra y a ellos no les ha llegado ningún tipo de propuesta, asegurando que el plan de manejo no permite desarrollar proyectos de vivienda en el lugar.

Mi ambiente señaló que tras el conocimiento de las autoridades de Miviot sobre los terrenos que se ubican dentro de áreas protegidas del Parque Nacional Volcán Barú, ya han iniciado analizar otras opciones.

Se trataba de ocho hectáreas de terrenos para la rehubicación de 100 familias en el sector de Bella Vista en Volcán, que se habían visto afectados por los efectos indirectos de los huracanes ETA e IOTA para el mes de noviembre del año pasado que dejó grandes afectaciones en la zona.

Miviot, había avanzado en la etapa de levantamiento topográfico, estudios de suelo, levantamiento de planos y diseño de viviendas.

En su momento se conoció que las familias afectadas contarían con una vivienda en lotes de 450 metros cuadrados de extensión donde se les construirá un hogar.

