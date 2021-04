Proyecto del Tribunal Electoral que elimina curules, sin avance en la Asamblea Nacional

Por su lado, Cano dijo que, por ahora, no hablará del tema. “No tengo opinión al respeto. Aún no hemos entrado en esa discusión. En cuanto haga el análisis constitucional daré mi opinión”, indicó.

El proyecto de ley 545, sobre la reconfiguración de los circuitos electorales, no es del agrado de algunos diputados que conforman la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN).

