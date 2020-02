Proyecto de ley de células madre tiene ‘fallas’ científicas

En la propuesta se indica que el tratamiento de células madre mesenquimales no equivale a un injerto y tampoco implica riesgo. No obstante, los científicos del CNBI aseguran que el tratamiento a base de células madre consiste en el trasplante de células de un donante hacia un receptor, el cual es llamado injerto celular y, como todo injerto, el trasplante de células madre pone en riesgo la salud del receptor.

No obstante, la iniciativa requiere ser mejorada. El Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) de Panamá – adscrito al despacho superior del Ministerio de Salud y creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1843 de diciembre de 2014–, identificó “fallas” en el manejo del término “células mesenquimales”, así como en 8 artículos del proyecto de ley, de un total de 33.

You May Also Like