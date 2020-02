Proyecto de ley de células madre, en proceso de cambios

La discusión del proyecto se retomará en marzo próximo, y el Comité ya tiene claras sus sugerencias para mejorar la iniciativa, pues está consciente de que es importante un marco de regulación para el uso de células madre en Panamá. No obstante, sus miembros advierten de que la propuesta no debe limitarse a una sola población celular.

Según el proyecto de ley, la idea surge porque en el país no hay una regulación consolidada que contribuya a la investigación ordenada de esta actividad. Solo hay decretos, como el mencionado Decreto Ejecutivo No.2 de enero de 2013 y el Decreto Ejecutivo No. 179 de junio de 2018, que reglamenta la “investigación con células y tejidos de células humanas”.

El término células madre no es nuevo para el país. En el Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) –adscrito al despacho superior del Ministerio de Salud (Minsa)- hay registros que indican que desde la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 2 de enero de 2013 que “ establece las guías para la utilización de las células madre en la República de Panamá”, se han presentado estudios para su respectiva evaluación.

Peña reconoció que en Panamá el uso de células madre no es un tratamiento terapéutico que se le ofrezca a los pacientes para sus enfermedades –que las alternativas son medicamentos o cirugías– y es así porque no hay mucho conocimiento sobre el tema, y falta una ley.

