Próximo paso: medidas severas contra el virus

Cada persona podrá salir de su casa exclusivamente para adquirir alimentos o medicamentos, por dos horas, siguiendo un orden que depende del último número de su cédula. Si la cédula termina en 7, la persona podrá salir de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. (media hora antes y media hora después). Para los extranjeros residentes en Panamá, aplica el último número del pasaporte.

La cuarentena total, tal como se impuso en países de Europa, incluso en cercanos como El Salvador, Argentina, Perú, y Colombia (desde hoy) es una de esas posibilidades. Esto, debido a que mucha gente no estaba respetando el toque de queda, que hasta ayer era de 9:00 p.m. a 5:00 a.m, y a partir de hoy martes de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

