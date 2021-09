Proveedor web elimina página antiaborto de Texas dedicada a delatar infractores

La página web dice que Texas Right to Life “se asegurará de que los infractores de la ley se hagan responsables de sus acciones”.

El sitio prolifewhistleblower.com fue creado por el grupo antiaborto Texas Right to Life para recolectar denuncias anónimas contra quienes infrinjan la ley que prohíbe las interrupciones del embarazo después de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

