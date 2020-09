Provacuno y la UE lanzan una campaña para reforzar el conocimiento del sector del Vacuno de Carne en Europa

La carne de vacuno es muy apreciada por su sabor y contenido en aminoácidos esenciales y sales minerales añaden desde Semergen. En general, destacan que las proteínas cárnicas tienen altas cantidades, y en proporciones muy equilibradas entre sí de aminoácidos esenciales. “Estos aminoácidos no son generados por el organismo y, por lo tanto, únicamente pueden aportarse por medio de la dieta. Esta característica, junto al elevado coeficiente de digestibilidad, hace que las proteínas cárnicas presenten un elevado valor biológico o nutricional para los humanos. La carne también es una importante fuente de aminoácidos no esenciales, que son una importante vía de obtención de energía en diferentes órganos y tipos celulares”, valoran igualmente desde esta Sociedad médica.

