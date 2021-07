Protestas en Cuba: la crisis económica impulsa el descontento

“La verdad es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo”, dijo el lunes a la prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Eso sería un gesto verdaderamente humanitario”.

Pero algunos activistas cubanos en Estados Unidos, incluidos los que se oponen al embargo, se apresuraron a desafiar esa visión.

“No hay comida, no hay medicinas, no hay nada, y esto no es producto del embargo estadounidense, que yo no apoyo”, dijo Ramón Saúl Sánchez, presidente del grupo de defensa Movimiento Democracia en Miami. Señaló que el embargo sí le permite a Cuba comprar alimentos de Estados Unidos, aunque las restricciones al financiamiento presentan obstáculos importantes en cuanto a la cantidad.

La frágil economía de Cuba se ha visto muy afectada por las sanciones estadounidenses, pero la crisis actual también se debe a la mala gestión financiera y a la fuerte caída del turismo debido a la pandemia, lo que priva al gobierno de una fuente vital de divisas para cubrir una amplia gama de necesidades. El gobierno también ha tenido que lidiar con el colapso económico de Venezuela, su aliado regional más cercano.

“¿Sabes lo que es no poder comprar comida para mi niño en la tienda?”, dijo Odais, una ama de casa de 43 años en La Habana, quien pidió que no se citara su apellido por temor a las represalias del gobierno. “La gente está harta del abuso de poder. Estamos desesperados”.

En los primeros cinco meses de este año, el número de viajeros internacionales a Cuba cayó casi un 90 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2020, según la agencia nacional de estadísticas. El precio de los bienes también se ha disparado, con una inflación que subió aproximadamente 500 por ciento y sigue aumentando, dice Pavel Vidal Alejandro, un execonomista del banco central cubano que ahora es profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia.

“La situación es muy, muy grave”, dijo Vidal, señalando que no se dispone de cifras oficiales de inflación. “La alta inflación es algo que siempre causa mucho malestar social”.