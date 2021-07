Protestas en Cuba: El ‘factor EE UU’ irrumpe en la crisis cubana | Internacional

Este viernes, The New York Times publicó una carta de 400 intelectuales, políticos, artistas, científicos y exjefes de Estado en el que se hace un llamamiento para que la Casa Blanca levante inmediatamente las más de 240 sanciones adoptadas por Donald Trump durante su mandato “que obstaculizan los esfuerzos de Cuba para controlar la pandemia”. Firman figuras del cine como Jane Fonda, Susan Sarandon, Danny Glover y Mark Ruffalo, o ex presidentes como Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador).

EE UU, dijo, no tiene “la menor autoridad, ni legal ni política ni moral, para andar sancionando a gente por el mundo cuando se sabe que tienen una conducta bastante reprobable en materia de represión”, y añadió que tampoco posee “ninguna autoridad moral para pedir que se libere a personas detenidas en Cuba: es un acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos”. El canciller negó que la mayoría de los manifestantes fueran pacíficos, y emplazó a Washington a demostrar que hubiera “desaparecidos” y menores bajo arresto, asegurando que lo ocurrido no era “un estallido social”, sino que fueron disturbios violentos, y que los que serán procesados por ello contarán “con todas las garantías de la ley cubana”.

