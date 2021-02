Protestan en la Asamblea Nacional para rechazar un artículo del proyecto de ley 314 sobre salud mental

Recientemente la Sociedad Panameña de Psiquiatría emitió un comunicado en el que lamentó que se haya desvirtuado la discusión del artículo No. 17 del proyecto de ley No. 314, “pasando del acceso a la educación y al trabajo de los pacientes con enfermedad mental, a una discusión sobre quienes certifican la salud mental”.

